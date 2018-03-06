USD:  26.30  26.64   EUR:  32.26  32.89  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

На мосту в Киеве перевернулась военная бронемашина: фото

06.03.2018 20:15
СМИ сообщают, что бронемашину, которая двигалась во второй полосе, подрезал легковой автомобиль
На мосту в Киеве перевернулась военная бронемашина: фото
Фото: kiev.informator.ua

На мосту возле станции метро Нивки в результате ДТП перевернулась военная бронемашина Cougar. Об этом сообщает корреспондент 112 Украина.

Согласно сообщению, бронемашину, которая двигалась во второй полосе, подрезал легковой автомобиль, в результате чего Cougar вылетел на обочину и перевернулся.

По информации издания, в салоне находились двое военнослужащих. Ни один из них не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

На месте ДТП работала полиция. На время переворачивания Cougar движение на мосту было перекрыто.

Также сегодня в Киеве кортеж президента Петра Порошенко сбил пожилого мужчину. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- cамые яркие фото дня в Instagram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 