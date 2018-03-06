На мосту в Киеве перевернулась военная бронемашина: фото

СМИ сообщают, что бронемашину, которая двигалась во второй полосе, подрезал легковой автомобиль

На мосту возле станции метро Нивки в результате ДТП перевернулась военная бронемашина Cougar. Об этом сообщает корреспондент 112 Украина.

Согласно сообщению, бронемашину, которая двигалась во второй полосе, подрезал легковой автомобиль, в результате чего Cougar вылетел на обочину и перевернулся.

По информации издания, в салоне находились двое военнослужащих. Ни один из них не пострадал.

Фото: kiev.informator.ua

На месте ДТП работала полиция. На время переворачивания Cougar движение на мосту было перекрыто.

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