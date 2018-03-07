В Киеве 8 марта перекроют Крещатик

Перекрытие Крещатика состоится из-за проведения Большого женского ралли 8 марта

В Киеве из-за проведения Большого женского ралли 8 марта перекроют движение на Крещатике. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Таким образом с целью популяризации и развития физической культуры и спорта поддержали инициативу общественной организации "Киевский городской автомотоклуб".

"В связи с этим завтра с 8:00 до 22:00 во время подготовки и проведения мероприятия будет запрещено движение всех видов транспорта на ул. Крещатик", - говорится в сообщении.

"Большое женское ралли" состоится на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной.

Департаменту здравоохранения поручено обеспечить дежурство бригад экстренной (скорой) медицинской помощи. Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций также будут дежурить пожарно-спасательная и аварийно-спасательная техника.

Ранее сегодня сообщалось, что в метро Киева 9 марта можно будет бесплатно проехаться, прочтя на память стихотворение Тараса Шевченко. Акция будет действовать с 10:00 до 11:30 на станции "Тараса Шевченко" и с 12:00 до 15:00 на станции "Майдан Независимости".

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