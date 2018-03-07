СБУ: На взятке задержан директор госпредприятия Киевской ОГА

Чиновник якобы получил "откат" за заключение договора с частной фирмой

В СБУ заявили о разоблачении на взятке директора одного из государственных предприятий Киевской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, госпредприятие заключило договор с частной структурой для строительства детского сада в одном из поселков Киевской области. В ведомстве утверждают, что за подписание необходимых документов и перечисление средств директор госпредприятия требовал от застройщика "откат" в размере 330 тысяч гривень.

Сотрудники СБУ задержали чиновника на станции метро "Театральная" якобы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Открыто уголовного производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

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