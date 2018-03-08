В Киеве произошел пожар в бизнес-центре
08.03.2018 17:22
Погибших и пострадавших в результате пожара нет
Фото: пресс-служба ГСЧС
В Киеве на ул. Большая Васильковская произошел пожар в 29-этажном бизнес-центре, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Огонь разгорелся на 23 этаже здания, в одном из офисных помещений на площади около 50 кв м. Около 13:31, как сообщают спасатели, пожар был ликвидирован.
Фото: пресс-служба ГСЧС
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
На месте происшествия работали 7 единиц техники и 28 человек личного состава. Причины возгорания не указываются.
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