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В Киеве произошел пожар в бизнес-центре

08.03.2018 17:22
Погибших и пострадавших в результате пожара нет
В Киеве произошел пожар в бизнес-центре
Фото: пресс-служба ГСЧС

В Киеве на ул. Большая Васильковская произошел пожар в 29-этажном бизнес-центре, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь разгорелся на 23 этаже здания, в одном из офисных помещений на площади около 50 кв м. Около 13:31, как сообщают спасатели, пожар был ликвидирован.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

На месте происшествия работали 7 единиц техники и 28 человек личного состава. Причины возгорания не указываются.

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