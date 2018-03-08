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Спасатели предупреждают о тумане и гололедице на дорогах Киева

08.03.2018 18:49
Видимость на дорогах составит 200-500 м
Спасатели предупреждают о тумане и гололедице на дорогах Киева
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня и завтра, 9 марта, в Киеве ожидается туман и гололедица, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезычайным ситуациям.

"По Киеву удержится туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

9 марта ночью и утром - туман, видимость 200-500 м, на дорогах тоже ожидается гололедица.

5 марта синоптики сообщали, что в некоторых районах Карпат сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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