Спасатели предупреждают о тумане и гололедице на дорогах Киева

Видимость на дорогах составит 200-500 м

Сегодня и завтра, 9 марта, в Киеве ожидается туман и гололедица, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезычайным ситуациям.

"По Киеву удержится туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

9 марта ночью и утром - туман, видимость 200-500 м, на дорогах тоже ожидается гололедица.

5 марта синоптики сообщали, что в некоторых районах Карпат сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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