Спасатели предупреждают о тумане и гололедице на дорогах Киева
08.03.2018 18:49
Видимость на дорогах составит 200-500 м
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Сегодня и завтра, 9 марта, в Киеве ожидается туман и гололедица, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезычайным ситуациям.
"По Киеву удержится туман, видимость 200-500 м; на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
9 марта ночью и утром - туман, видимость 200-500 м, на дорогах тоже ожидается гололедица.
5 марта синоптики сообщали, что в некоторых районах Карпат сохраняется лавинная опасность 3 уровня.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
05.03.18
08:40
-
вчера
09:07
-
07.03.18
17:40
-
07.03.18
17:04
-
07.03.18
17:22
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров