В центре Киева дежурят более 500 сотрудников полиции
В центре Киева дежурят более 500 сотрудников полиции в связи с запланированными мероприятиями в честь 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Ряд акций запланировано в парке Шевченко и, по данным организаторов, в них примет участие большое количество людей.
Ранее сегодня сообщалось, что правоохранители перекрыли входы в парк Шевченко и установили металлические рамки. Однако к памятнику Шевченко удалось пройти протестующим - сейчас они проводят там антипрезидентский митинг.
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