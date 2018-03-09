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В центре Киева дежурят более 500 сотрудников полиции

09.03.2018 11:02
В центре Киева дежурят более полутысячи полицейских в связи с запланированными мероприятиями в честь дня рождения Тараса Шевченко
В центре Киева дежурят более 500 сотрудников полиции
Фото: пресс-служба полиции

В центре Киева дежурят более 500 сотрудников полиции в связи с запланированными мероприятиями в честь 204-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Ряд акций запланировано в парке Шевченко и, по данным организаторов, в них примет участие большое количество людей.

Ранее сегодня сообщалось, что правоохранители перекрыли входы в парк Шевченко и установили металлические рамки. Однако к памятнику Шевченко удалось пройти протестующим - сейчас они проводят там антипрезидентский митинг.

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