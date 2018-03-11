Футбол в Киеве: три станции метро могут закрыть на вход
В центре Киева сегодня, 11 марта, в связи с проведением на стадионе Олимпийский футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Верес" (Ровно) могут закрыть на вход три станции метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.
Согласно сообщению, после окончания игры возможно ограничение на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого "с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков".
Начало матча 23-го тура Украинской премьер-лиги "Динамо" - "Верес" запланировано на 19:30.
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Ранее в марте 2018 года на четырех станциях киевского метро начали работать кассы исключительно для работы с карточками метрополитена.
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