На заводе по переработке вторсырья нашли труп ребенка

Тело младенца находилось в контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья в Киеве

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти ребенка, которого нашли в мусорном контейнере. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Тело младенца нашли на территории завода по переработке вторичного сырья.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого ребенка.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.

5 ноября 2017 года во Львове женщина родила в номере гостиницы ребенка, которого после родов выбросила на мусорник.

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