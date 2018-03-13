На заводе по переработке вторсырья нашли труп ребенка
Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти ребенка, которого нашли в мусорном контейнере. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Тело младенца нашли на территории завода по переработке вторичного сырья.
В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого ребенка.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза.
5 ноября 2017 года во Львове женщина родила в номере гостиницы ребенка, которого после родов выбросила на мусорник.
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