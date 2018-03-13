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На заводе по переработке вторсырья нашли труп ребенка

13.03.2018 15:36
Тело младенца находилось в контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья в Киеве
На заводе по переработке вторсырья нашли труп ребенка
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева устанавливает обстоятельства смерти ребенка, которого нашли в мусорном контейнере. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Тело младенца нашли на территории завода по переработке вторичного сырья.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от работника мусороперерабатывающего завода, который обнаружил в контейнере мертвого ребенка.

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Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Причину смерти младенца установит судебно-медицинская экспертиза. 

5 ноября 2017 года во Львове женщина родила в номере гостиницы ребенка, которого после родов выбросила на мусорник.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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