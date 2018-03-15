В киевском супермаркете мужчина открыл стельбу - полиция

Предварительно известно, что на кассе в магазине произошел конфликт, мужчина выстрелил в пол и ранил женщину

В Киеве задержали мужчину, который начал стрельбу в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



Инцидент произошел в среду, 14 марта.



Предварительно известно, что на кассе возник конфликт между кассиром и двумя мужчинами, которые начали оскорблять продавца из-за того, что у нее нет сдачи. Когда за женщину заступился очевидец, один из мужчин достал предположительно пистолет и около шести раз выстрелил в пол. Он попал в ногу женщине, которая была в магазине - у нее травма стопы.



Оружие, из которого предположительно стреляли, нашли недалеко от супермаркета.



У задержанного были признаки алкогольного отравления.

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