В киевском супермаркете мужчина открыл стельбу - полиция
В Киеве задержали мужчину, который начал стрельбу в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел в среду, 14 марта.
Предварительно известно, что на кассе возник конфликт между кассиром и двумя мужчинами, которые начали оскорблять продавца из-за того, что у нее нет сдачи. Когда за женщину заступился очевидец, один из мужчин достал предположительно пистолет и около шести раз выстрелил в пол. Он попал в ногу женщине, которая была в магазине - у нее травма стопы.
Оружие, из которого предположительно стреляли, нашли недалеко от супермаркета.
У задержанного были признаки алкогольного отравления.
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