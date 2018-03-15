Свободовцы заблокировали трибуну Киевсовета

У мэра Киева отобрали микрофон, в сессии Киевсовета объявлен перерыв

Заседание Киевского горсовета не началось из-за блокирования трибуны депутатами от фракции Свобода. Об этом сообщает Укринформ.

Несколько депутатов от Свободы перед началом заседания заблокировали трибуну с требованием предоставить слово лидеру фракции Юрию Сиротюку относительно инцидента, произошедшего 9 марта на улице Половецкой, где в результате нападения пострадали киевляне, а также депутаты Юрий Левченко и Святослав Кутняк.

Мэр Киева Виталий Кличко попросил депутатов занять свои места и заверил, что каждый будет иметь возможность для выступления в рамках регламента сессии. После чего депутаты выключили мэру микрофон и заблокировали работу сессии.

Мэр Киева объявил перерыв в работе сессии Киевсовета.

Ранее сообщалось, что 9 марта на улице Половецкой в Шевченковском районе Киева во время демонтажа незаконных гаражей произошел конфликт при участии депутатов, был жестоко избит народный депутат Юрий Левченко.

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