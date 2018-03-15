Киев выберет талисман города на конкурсе
Для формирования позитивного имиджа Киева за рубежом в 2018 году проведут конкурс "Талисман города Киева". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Туристическим талисманом столицы должен стать какой-то особый персонаж, любое реальное или мифическое существо", - говорится в сообщении.
В КГГА уточнили, что талисман не заменит официальную символику города - гимн, герб, флаг или логотип. Новый символ будут использовать в рекламных, коммуникационных и других мероприятиях для популяризации Киева.
Подавать конкурсные работы можно в Управление туризма и промоций по адресу: ул. Крещатик, 12-А, talismankyiv2018@gmail.com. Из присланных работ выберут 10 лучших, за которые киевляне смогут проголосовать на туристическом сайте столицы. Кто наберет наибольшее количество голосов, тот и победит. Победителя наградят премией в сумме 150 тыс грн за счет городских бюджетных ассигнований.
Для проведения конкурса создан оргкомитет, который возглавил заместитель председателя КГГА Алексей Резников. Он должен определить жюри конкурса и объявить о начале его проведения.
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