Захват ТЦ в Киеве: прокуратура сообщила о подозрении нотариусу

По данным киевской прокуратуры,нотариус способствовал рейдерскому захвату торгового центра площадью более 4 тыс кв. м стоимостью почти 120 млн грн

Прокуратура сообщила о подозрении нотариусу в причастности к рейдерскому захвату торгового центра стоимостью почти 120 млн грн в Киеве. Об этом сообщилп пресс-служба прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой №2 сообщено о подозрении частному нотариусу Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату имущественного комплекса - торгового центра в Киеве площадью более 4 тыс кв. м стоимостью почти 120 млн грн", - сказано в нем.

По информации правоохранителей, нотариус, злоупотребляя своими полномочиями, с целью получения неправомерной выгоды в размере $18 тыс незаконно зарегистрировал права собственности на указанный объект на посторонних лиц, в результате чего имущество выбыло из законного владения владельцев.

Нотариусу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365-2, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 206 - 2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг и пособничество в противоправном завладении имуществом предприятия, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, которое причинили крупный ущерб) Уголовного кодекса.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Объект недвижимости возвращен владельцам.

Ранее сообщалось, что в торговом центре Квадрат, который находится возле киевской станции метро Лукьяновская, полиция ищет взрывчатку. В результате обследования ТЦ и прилегающей к нему территории, взрывоопасных веществ и предметов не нашли.

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