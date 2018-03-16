В Киеве на Подоле в Пузатой Хате убит мужчина

Мужчина 1989 года рождения получил ножевое ранение в шею прямо в заведении общественного питания, от полученных травм он скончался

В Киеве на улице Верхний Вал в ресторане Пузата Хата обнаружен убитый мужчина. Об этом сообщает Эспрессо.

Мужчина получил ножевое ранение в шею прямо в заведении общественного питания. Посетители и персонал заведения сразу бросились ему на помощь. Однако от полученных травм мужчина 1989 года рождения скончался.

Сейчас на месте событий работают следователи, которые опрашивают свидетелей и девушку погибшего.

Ранее сегодня в Киеве задержали мужчину за ложное сообщение о минировании Рады.

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