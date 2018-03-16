Убийство в Пузатой Хате на Подоле оказалось суицидом - полиция
В Киеве на улице Верхний Вал мужчина вышел из ресторана быстрого питания Пузата Хата и несколько раз ударил себя ножом в шею. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева со ссылкой на сообщения очевидцев.
При этом в комментарии LIGA.net отметили, что информацию уточняют. "Причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказали в ведомстве.
На месте трагедии работают эксперты-криминалисты и кинологи, следователи опрашивают свидетелей происшествия.
"В дежурную часть Подольского управления полиции позвонил сотрудник заведения питания с сообщением о том, что на выходе из помещения он обнаружил труп мужчины. На вызов выехала следственно-оперативная группа и кинологи", - сообщили в полиции.
В отделе коммуникации киевской полиции добавили, что мужчина с девушкой находились в ресторане быстрого питания. После обеда они направились к выходу, но девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда она вышла, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи.
"Правоохранители установили его личность, это - житель столицы, 1989 года рождения. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяю", - сказано в сообщении.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - самоубийство.
Ранее сегодня сообщалось, что на улице Верхний Вал в ресторане Пузата Хата обнаружен убитый мужчина.
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