На вокзале в Киеве мужчина ударил ножом в лицо продавца киоска

По версии полиции, мужчина подошел к киоску на втором этаже, приобрел там раскладной нож и ударил им продавца в щеку, после чего забрал его телефон

На железнодорожном вокзале в Киеве мужчина ударил продавца одного из киосков ножом в лицо и забрал его мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По версии полиции, мужчина подошел к киоску на втором этаже здания, приобрел там раскладной нож и ударил им продавца в щеку. При этом злоумышленник забрал мобильный телефон продавца и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.

Подозреваемого в нападении задержали бойцы полка "Киев" вместе с оперативниками полиции. Там говорят, что злоумышленником оказался уроженец РФ, 1975 года рождения, который сейчас живет в Киеве.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 3 ст. 187 (Разбой) УК. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Сегодня во Львове около железнодорожного вокзала нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

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