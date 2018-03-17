На вокзале в Киеве мужчина ударил ножом в лицо продавца киоска
На железнодорожном вокзале в Киеве мужчина ударил продавца одного из киосков ножом в лицо и забрал его мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
По версии полиции, мужчина подошел к киоску на втором этаже здания, приобрел там раскладной нож и ударил им продавца в щеку. При этом злоумышленник забрал мобильный телефон продавца и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу.
Подозреваемого в нападении задержали бойцы полка "Киев" вместе с оперативниками полиции. Там говорят, что злоумышленником оказался уроженец РФ, 1975 года рождения, который сейчас живет в Киеве.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч. 3 ст. 187 (Разбой) УК. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Сегодня во Львове около железнодорожного вокзала нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.
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