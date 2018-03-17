В Киеве патрульный брал взятки у пьяных водителей - прокуратура

По данным оперативников, размер взятки, которую требовал патрульный, составлял от 500 грн до 3,5 тыс грн

Прокуратура Киева совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции задержала патрульного полицейского за взятку. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

Он предлагал пьяным водителям за деньги закрыть материалы административного дела или поспособствовать лояльному рассмотрению в суде.

35-летний инспектор патрульной полиции Киева в качестве потенциальных жертв выбирал иностранцев или граждан с низким социальным статусом. Размер взятки, которую он требовал, составлял от 500 грн до 3,5 тыс грн.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Полицейского задержали сразу после получения им очередной суммы взятки.

Готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что задержанному за сбыт наркотических веществ работнику взвода охраны объектов публичной безопасности одного из райотделов Управления полиции охраны Киева и его сообщнику объявлено о подозрении в совершении преступления.

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