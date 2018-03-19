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В подъезде многоэтажного дома на Оболони произошел взрыв

19.03.2018 14:38
По данным полиции, во время конфликта хозяина одной из квартир с неизвестными началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты
В подъезде многоэтажного дома на Оболони произошел взрыв
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что в подъезде дома на ул. Приречная произошел взрыв. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

На вызов выехали все профильные службы и следственно-оперативная группа.

Установлено, что происшествие случилось на шестом этаже: во время конфликта хозяина одной из квартир и неизвестными мужчинами началась драка и раздался взрыв, предположительно - осколочной гранаты. На месте обнаружены следы крови. Неизвестные скрылись.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, в частности общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

Ранее сегодня полиция Киева задержала мужчину, который сообщил о гранате на заводе. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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