В Киеве 22 марта частично перекроют Южный и Северный мосты

На мостах будут проводить ремонтные работы

В Киеве 22 марта частично ограничат движение транспорта на Южном и Северном мостах. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

"22 марта 2018 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта: с 10:00 до 15:00 по Южному мосту через реку Днепр в направлении жилого массива Позняки, с 12:00 до 20:00. по Северному мосту через реку Днепр в направлении станции метро Почайна", - говорится в сообщении.

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