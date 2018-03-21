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В Киеве 22 марта частично перекроют Южный и Северный мосты

21.03.2018 18:17
На мостах будут проводить ремонтные работы
В Киеве 22 марта частично перекроют Южный и Северный мосты
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киеве 22 марта частично ограничат движение транспорта на Южном и Северном мостах. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

"22 марта 2018 в связи с выполнением ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта: с 10:00 до 15:00 по Южному мосту через реку Днепр в направлении жилого массива Позняки, с 12:00 до 20:00. по Северному мосту через реку Днепр в направлении станции метро Почайна", - говорится в сообщении.

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