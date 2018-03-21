Задержан подозреваемый в атаке на сайт одного из министерств

Полиция установила причастность мужчины к вмешательству в работу сайта министерства, на главной странице которого он размещал эротические фото

Киберполиции разоблачила мужчину в незаконном вмешательстве в работу государственного ведомственного сайта. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

"Полицейские установили причастность мужчины к нескольким таким вмешательствам в работу портала одного из министерств в течение 2017 года. По данному факту было начато уголовное производство. Оперативники киберполиции задержали злоумышленника сегодня, 21 марта, в Киевской области", - сказано в сообщении.

Уголовное производство по факту вмешательства в работу государственного ведомственного сайта было начато в сентябре прошлого года по обращению государственной учреждения.

Во время проведения досудебного расследования работники Департамента киберполиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции Киева установили: к совершению преступления причастен 25-летний киевлянин.

Имея высшее техническое образование, мужчина обнаружил уязвимость в работе официального сайта госучреждения. Используя эту уязвимость, мужчина заблокировал на некоторое время нормальную работу сайта, разместив на нем противоправный контент.

Кроме того, злоумышленник совершил рассылку с противоправным контентом на электронные адреса сотрудников министерства, которые были указаны на сайте этого госучреждения.

По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск. Из его квартиры изъята компьютерная техника, которую он использовал для противоправных действий. Она направлена на экспертизу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Со злоумышленником сейчас работают следователи. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей) УК Украины.

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Как сообщили LIGA.net в Министерстве образования, в июле и сентябре 2017 года неизвестные размещали эротические фото на главной странице сайта ведомства. При переходе на главную страницу МОН с поисковых систем появлялись фото обнаженной девушки.

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