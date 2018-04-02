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Март в Киеве стал самым холодным с начала века

02.04.2018 13:14
Первый месяц нынешней весны в столице оказался холоднее климатической нормы на 2,6°С
Март в Киеве стал самым холодным с начала века
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Март 2018 года в Киеве стал самым холодным месяцем с начала века. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура нынешнего марта составила +1,9°С. 

"Он стал самым холодным с начала XXI века. Осадков в столице выпало 81 мм, что составляет чуть более двух климатических норм", - отмечается в сообщении.

Март 2018 года в Киеве был холоднее климатической нормы на 2,6°С.

"Это произошло впервые после ноября 2016 года, до этого все месяцы были теплее климатической нормы", - говорят метеорологи.  

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28 февраля 2018 года климатологи Центральной геофизической обсерватории заявили об окончании метеорологической зимы в Киеве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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