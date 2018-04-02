Март в Киеве стал самым холодным с начала века

Первый месяц нынешней весны в столице оказался холоднее климатической нормы на 2,6°С

Март 2018 года в Киеве стал самым холодным месяцем с начала века. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура нынешнего марта составила +1,9°С.

"Он стал самым холодным с начала XXI века. Осадков в столице выпало 81 мм, что составляет чуть более двух климатических норм", - отмечается в сообщении.

Март 2018 года в Киеве был холоднее климатической нормы на 2,6°С.

"Это произошло впервые после ноября 2016 года, до этого все месяцы были теплее климатической нормы", - говорят метеорологи.

Читайте также: В Киеве метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд

28 февраля 2018 года климатологи Центральной геофизической обсерватории заявили об окончании метеорологической зимы в Киеве.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.