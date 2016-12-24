Звезду "Звездных войн" госпитализировали с инфарктом

У 60-летней Кэрри Фишер остановилось сердце, когда она летела в самолете из Лондона в Лос-Анджелес

Американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах", находится в критическом состоянии после сердечного приступа. Об этом сообщает ВВС.

У 60-летней Фишер остановилось сердце, когда она летела в самолете из Лондона в Лос-Анджелес.

Пассажиры самолета попытались оказать ей первую помощь, и как только самолет приземлился, ее госпитализировали.

Фишер сыграла в оригинальной трилогии "Звездных войн" и предпоследний ленте франшизы "Звездные войны: Пробуждение силы".

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