Звезду "Звездных войн" госпитализировали с инфарктом
24.12.2016 10:33
У 60-летней Кэрри Фишер остановилось сердце, когда она летела в самолете из Лондона в Лос-Анджелес
Кэрри Фишер (фото - ЕРА)
Американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в "Звездных войнах", находится в критическом состоянии после сердечного приступа. Об этом сообщает ВВС.
У 60-летней Фишер остановилось сердце, когда она летела в самолете из Лондона в Лос-Анджелес.
Пассажиры самолета попытались оказать ей первую помощь, и как только самолет приземлился, ее госпитализировали.
Фишер сыграла в оригинальной трилогии "Звездных войн" и предпоследний ленте франшизы "Звездные войны: Пробуждение силы".
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:27
-
вчера
19:51
-
вчера
18:27
-
вчера
17:39
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров