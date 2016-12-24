Forbes назвал главных неудачников в шоу-бизнесе 2016 г

Ими стали британская группа One Direction, рэпер Канье Уэст и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа

Британская рок-группа One Direction, рэпер Канье Уэст и концерт в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа стали самыми большими неудачниками в музыкальной индустрии в 2016 году по версии Forbes.

Несмотря на то, что британцы из One Direction в 2015-м заработали $110 млн, их ради сольной карьеры покинул певец Зейн Малик. После этого коллектив сделал перерыв в своей деятельности.

Канье Уэст попал в список неудачников из-за отмены 21 концерта его нового тура. В результате рэпер потерял более $10 млн. Исполнитель также попал в больницу с истощением.

В концерте же в честь инаугурации Трампа отказались принимать участие известные музыканты. После этого он заявил, что не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации.

Как известно, на инаугурации Трампа выступят Нью-Йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор и 16-летняя певица Джэки Иванко, участница шоу "America's got talent".

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.