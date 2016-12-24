Алек Болдуин хочет спеть о дороге в ад на инаугурации Трампа

Голливудский актер заявил о готовности исполнить хит Highway to Hell австралийской рок-группы AC/DC

Голливудский актер Алек Болдуин заявил о готовности исполнить песню Highway to Hell австралийской рок-группы AC/DC на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в Twitter своего благотворительного фонда Alec Baldwin Foundation.

"Я хочу выступить на инаугурации Трампа. Я хочу спеть Highway to Hell (Дорога в ад, - ред.)", - написал Болдуин.

Как известно, на инаугурации Трампа выступят Нью-Йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор и 16-летняя певица Джэки Иванко, участница шоу "America's got talent".

Концерт в честь инаугурации Трампа попал в рейтинг самых неудачных событий в музыкальной индустрии за 2016 год.

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