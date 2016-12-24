Beach Boys думают, играть ли на инаугурации Трампа

The Beach Boys выступали в прошлом на мероприятиях, связанных с Рональдом Рейганом, Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном

Американской группе The Beach Boys поступило предложение выступить на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Музыканты покане приняли решения, сообщает Billboard.

"The Beach Boys попросили выполнить часть инаугурационных торжеств. Но на этот момент решение группой пока не принято. Мы дадим вам знать, как только у нас будет окончательное решение", - заявил представитель группы.

The Beach Boys выступали в прошлом на мероприятиях, связанных с Рональдом Рейганом, Джорджем Бушем и Биллом Клинтоном.

Как известно, на инаугурации Трампа выступят Нью-Йоркский танцевальный коллектив The Rockettes, Мормонский табернакальный хор и 16-летняя певица Джэки Иванко, участница шоу "America's got talent".

Концерт в честь инаугурации Трампа попал в рейтинг самых неудачных событий в музыкальной индустрии за 2016 год.

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