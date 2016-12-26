В церкви Шри-Ланки раздавали брошюру с рэп-песней Тупака Шакура
В одной из церквей Шри-Ланки верующим раздали брошюру с текстом песни покойного американского рэпера Тупака Шакура Hail Mary. При подготовке к публикации брошюры текст песни, видимо, перепутали с одноименной молитвой. Об этом пишет The Guardian.
Фотографии брошюры, сделанные блогером Эндрю Чокси, были широко распространены в соцсетях.
В ней традиционная христианская молитва, основанная на отрывке из Евангелия от Луки, начинается так: "Makaveli in this … Killuminati, all through your body. The blows like a twelve-gauge shotty..."
Фото: twitter.com/JANTONIO
"Многие люди вокруг нас были в шоке, была ли это шутка, или кто-то действительно хотел напечатать в брошюре рэп-песню" - написал он.
"Некоторые из пожилых дам перед нами никак не могли перестать смотреть в свои брошюры", - добавил Чокси.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:06
-
18:40
-
18:31
-
17:49
-
23.12.16
10:00
Новости партнеров
- 64940
- 40694
- 27297
- 24081
- 20889