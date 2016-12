В церкви Шри-Ланки раздавали брошюру с рэп-песней Тупака Шакура

При подготовке к публикации брошюры текст песни Hail Mary, видимо, перепутали с одноименной молитвой

В одной из церквей Шри-Ланки верующим раздали брошюру с текстом песни покойного американского рэпера Тупака Шакура Hail Mary. При подготовке к публикации брошюры текст песни, видимо, перепутали с одноименной молитвой. Об этом пишет The Guardian.

Фотографии брошюры, сделанные блогером Эндрю Чокси, были широко распространены в соцсетях.

В ней традиционная христианская молитва, основанная на отрывке из Евангелия от Луки, начинается так: "Makaveli in this … Killuminati, all through your body. The blows like a twelve-gauge shotty..."









Фото: twitter.com/JANTONIO

"Многие люди вокруг нас были в шоке, была ли это шутка, или кто-то действительно хотел напечатать в брошюре рэп-песню" - написал он.

"Некоторые из пожилых дам перед нами никак не могли перестать смотреть в свои брошюры", - добавил Чокси.

