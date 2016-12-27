Умерла британская актриса Лиз Смит
Британская актриса Лиз Смит, известная украинским зрителям по ролям в фильмах Питера Гринуэя и Тима Бертона, скончалась на 96-м году жизни. О смерти актрисы сообщили ее родственники, передает Би-би-си.
Лиз Смит (настоящее имя - Бэтти Глидл) родилась в 1921 году. Сниматься в кино она начала в 49 лет, а первый успех к ней пришел в 50 благодаря роли в фильме "Безрадостные мгновения" 1971 года.
В 1984 году Смит получила премию BAFTA за роль в фильме "Частное торжество". Среди наиболее известных фильмов с ее участием - "Повар, вор, его жена и ее любовник" Питера Гринуэя и "Чарли и шоколадная фабрика" Тима Бертона.
В Великобритании Смит также была хорошо известна благодаря съемкам в многочисленных телесериалах. Среди самых успешных из них был комедийный сериал Би-би-си "Королевская семья", выходивший с 1998 по 2000 год.
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