Мать Кэрри Фишер госпитализирована в Голливуде

Издание TMZ сообщает, что у Дебби Рейнольдс мог быть инсульт

Актриса Дебби Рейнольдс, мать скончавшейся 27 декабря Кэрри Фишер, которая сыграла принцессу Лею в фильме "Звездные войны", госпитализирована в Голливуде. Об этом сообщает ВВС.

Издание TMZ сообщает, что у Рейнольдс мог быть инсульт. 84-летняя актриса в это время находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз.

Рейнольдс известна своими работами в мюзиклах и комедиях в 1950-е и 60-е годы. Самой известной ее киноработой была роль в картине "Поющие под дождем".

Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в "Звездных войнах", скончалась в возрасте 60 лет во вторник, 27 декабря.

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