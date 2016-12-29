Мать Кэрри Фишер скончалась через день после смерти дочери
29.12.2016 04:43
Актриса Дебби Рейнольдс умерла в возрасте 84 лет после инсульта
Кэрри Фишер и ее мать Дебби Рейнольдс (фото - ЕРА)
Мать скончавшейся 27 декабря американской актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла роль принцессы Леи в "Звездных войнах", умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает TMZ.
На данный момент достоверно не известно, когда именно ушла из жизни Дебби Рейнольдс - 28-го или 29 декабря. Однако издание отмечает, что между смертями дочери и матери прошел всего один день.
О смерти Рейнольдс изданию сообщил ее сын и брат покойной Кэрри Тодд.
Как сообщалось ранее, актриса Дебби Рейнольдс была госпитализирована в Голливуде, по всей видимости, после инсульта.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
01:11
-
27.12.16
09:20
-
вчера
18:24
-
23.12.16
10:00
-
09.12.16
10:00
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
- 71571
- 34124
- 26415
- 23885
- 21805
Спецпроекты
Новости партнеров