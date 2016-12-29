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Мать Кэрри Фишер скончалась через день после смерти дочери

29.12.2016 04:43
Актриса Дебби Рейнольдс умерла в возрасте 84 лет после инсульта
Мать Кэрри Фишер скончалась через день после смерти дочери
Кэрри Фишер и ее мать Дебби Рейнольдс (фото - ЕРА)

Мать скончавшейся 27 декабря американской актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла роль принцессы Леи в "Звездных войнах", умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает TMZ.

На данный момент достоверно не известно, когда именно ушла из жизни Дебби Рейнольдс - 28-го или 29 декабря. Однако издание отмечает, что между смертями дочери и матери прошел всего один день.

О смерти Рейнольдс изданию сообщил ее сын и брат покойной Кэрри Тодд.

Как сообщалось ранее, актриса Дебби Рейнольдс была госпитализирована в Голливуде, по всей видимости, после инсульта. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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