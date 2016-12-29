Мать Кэрри Фишер скончалась через день после смерти дочери

Актриса Дебби Рейнольдс умерла в возрасте 84 лет после инсульта

Мать скончавшейся 27 декабря американской актрисы Кэрри Фишер, которая сыграла роль принцессы Леи в "Звездных войнах", умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает TMZ.

На данный момент достоверно не известно, когда именно ушла из жизни Дебби Рейнольдс - 28-го или 29 декабря. Однако издание отмечает, что между смертями дочери и матери прошел всего один день.

О смерти Рейнольдс изданию сообщил ее сын и брат покойной Кэрри Тодд.

Как сообщалось ранее, актриса Дебби Рейнольдс была госпитализирована в Голливуде, по всей видимости, после инсульта.

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