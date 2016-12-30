Экспертиза не установила причину смерти Джорджа Майкла
Результаты вскрытия тела Джорджа Майкла, который умер в возрасте 53 лет 25 декабря, не помогли определить причины его смерти. Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление британской полиции.
В заявлении полиции Долины Темзы сказано, что для определения причины смерти будут проведены новые тесты. Их результаты станут известны через несколько недель.
Смерть Джорджа Майкла по-прежнему рассматривается как неожиданная, но не вызывающая подозрений.
Музыкант скончался в Англии в графстве Оксфордшир в прошлое воскресенье. Сотрудники полиции, прибывшие в его дом, не нашли ничего подозрительного.
Менеджер певца Майкл Липпман рассказал, что причиной смерти Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность. По его словам, музыканта нашли "мирно лежащим в постели".
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