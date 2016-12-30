Экспертиза не установила причину смерти Джорджа Майкла

По информации британской полиции, эксперты не смогли определить, по какой причине наступила смерть британского исполнителя Джорджа Майкла

Результаты вскрытия тела Джорджа Майкла, который умер в возрасте 53 лет 25 декабря, не помогли определить причины его смерти. Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на заявление британской полиции.

В заявлении полиции Долины Темзы сказано, что для определения причины смерти будут проведены новые тесты. Их результаты станут известны через несколько недель.

Смерть Джорджа Майкла по-прежнему рассматривается как неожиданная, но не вызывающая подозрений.

Музыкант скончался в Англии в графстве Оксфордшир в прошлое воскресенье. Сотрудники полиции, прибывшие в его дом, не нашли ничего подозрительного.

Менеджер певца Майкл Липпман рассказал, что причиной смерти Джорджа Майкла стала сердечная недостаточность. По его словам, музыканта нашли "мирно лежащим в постели".

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