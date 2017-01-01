"Шерлок" возвращается: сегодня стартует четвертый сезон

Зрителям пообещали "смех, слезы, шок, сюрпризы и экстраординарные дела"

1 января на канале ВВС One состоится премьера четвертого сезона сериала "Шерлок".

Из тизеров, трейлеров известно, что актер Том Хиддлстон может оказаться третьим из братьев Холмсов, а у Джона и Мэри родится дочь.

Первый эпизод нового сезона называется "Шесть Тэтчер". Всего в четвертом сезоне - три эпизода.

Зрителям пообещали "смех, слезы, шок, сюрпризы и экстраординарные дела".

1 декабря сообщалось, что вышел тизер четвертого сезона сериала "Шерлок". Би-би-си представила 15-секундный ролик, в котором главные герои в исполнении Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена сидят в затопленной квартире на Бейкер-стрит.

Опубликованы новые фотографии к четвертому сезону британского сериала. В общей сложности представлено шесть снимков. В кадр, в частности, попал ребенок супругов Ватсон.

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