USD:  26.88  27.47   EUR:  27.88  28.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Еще один российский сериал запрещен в Украине

03.01.2017 12:42
Украинский зритель больше не увидит четырехсерийный фильм производства кинокомпании "Русское" о невыносимых страданиях главной героини Ани
Еще один российский сериал запрещен в Украине
Кадр из т/с "Человеческий фактор"
Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор" (2013 г., реж. А.Замятин).

Как сообщает пресс-служба Госкино, такое решение было принято на основании статьи 15 закона Украины о кинематографии (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).

В ноябре 2016 года Госкино запретило показывать в Украине семь российских сериалов, по жалобам граждан была отменена госрегистрация сериала "Недотрога". В октябре был запрещен российско-украинский сериал с Гошей Куценко "Последний коп", пять сериалов и четыре фильма российского производства.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 