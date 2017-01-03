Еще один российский сериал запрещен в Украине
03.01.2017 12:42
Украинский зритель больше не увидит четырехсерийный фильм производства кинокомпании "Русское" о невыносимых страданиях главной героини Ани
Кадр из т/с "Человеческий фактор"
Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и аннулировало прокатное удостоверение телесериала "Человеческий фактор" (2013 г., реж. А.Замятин).
Как сообщает пресс-служба Госкино, такое решение было принято на основании статьи 15 закона Украины о кинематографии (выявление в документах, поданных субъектом кинематографии, недостоверных сведений).
В ноябре 2016 года Госкино запретило показывать в Украине семь российских сериалов, по жалобам граждан была отменена госрегистрация сериала "Недотрога". В октябре был запрещен российско-украинский сериал с Гошей Куценко "Последний коп", пять сериалов и четыре фильма российского производства.
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