МИД Украины: останки Олеся и его жены будут перезахоронены

Как отмечают в министерстве, в могиле писателя похоронили человека, до этого ухаживавшего за ней и платившего ренту, - так решил его сын

Министерство иностранных дел Украины принимает меры для перезахоронения эксгумированных останков украинского писателя Александра Олеся и его супруги. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД.

"Согласно указанию президента Украины, Министерство иностранных дел Украины через посольство Украины в Праге принимает меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы", - говорится в сообщении.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, на месте могилы Олеся был похоронен Владимир Михайлишин - выходец из Украины, до недавнего времени ухаживавший за местом упокоения писателя и плативший необходимую ренту.

После смерти Михайлишина его сын как законный наследник решил похоронить отца в могиле Олеся.

"При участии посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, о месте окончательного захоронения останков. После соответствующего решения посольство Украины в Праге примет все меры для надлежащего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены", - заявили в МИД и добавили, что держат этот вопрос на особом контроле.

3 января 2017 года сообщалось о том, что в Чехии в могиле Александра Олеся собираются похоронить другого человека, в связи с чем останки писателя и его жены были эксгумированы.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД неотложно вмешаться в ситуацию и связаться с родственниками писателя для выяснения возможности перезахоронения в Украине.

Александр Олесь (настоящее имя - Александр Кандыба) - украинский писатель, поэт, драматург. Отец поэта и политического деятеля Олега Ольжича.

Умер Олесь 22 июля 1944 года в 65-летнем возрасте в эмиграции - в оккупированной нацистами Праге. Месяцем ранее его сын погиб в немецком концлагере Заксенхаузен.

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