Гройсман: Кабмин профинансирует перевозку останков Олеся в Киев

Как сообщил премьер, при Минкультуры будет создана спецкомиссия, которая займется вопросом перезахоронений выдающихся украинцев

Кабинет министров Украины профинансирует перевозку останков украинского поэта Александра Олеся из Праги в Киев, если на то дадут согласие его родственники. Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии. В свою очередь правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев", - написал Гройсман.

Премьер добавил, что ситуация с Олесем снова подняла на поверхность вопрос создания в столице украинского пантеона.

Также Гройсман сообщил, что при Министерстве культуры будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронений выдающихся украинцев.

3 января 2017 года сообщалось о том, что в Чехии в могиле Александра Олеся собираются похоронить другого человека, в связи с чем останки писателя и его жены были эксгумированы.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД неотложно вмешаться в ситуацию и связаться с родственниками писателя для выяснения возможности перезахоронения в Украине.

Позже в МИД заявили, что принимают меры для перезахоронения останков Олеся и его супруги.

Александр Олесь (настоящее имя - Александр Кандыба) - украинский писатель, поэт, драматург. Отец поэта и политического деятеля Олега Ольжича.

Умер Олесь 22 июля 1944 года в 65-летнем возрасте в эмиграции - в оккупированной нацистами Праге. Месяцем ранее его сын погиб в немецком концлагере Заксенхаузен.

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