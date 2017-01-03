Гройсман: Кабмин профинансирует перевозку останков Олеся в Киев
Кабинет министров Украины профинансирует перевозку останков украинского поэта Александра Олеся из Праги в Киев, если на то дадут согласие его родственники. Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Сейчас МИД принимает все необходимые меры для скорейшего решения этого вопроса в Чехии. В свою очередь правительство выделит все необходимые средства для перевозки останков одного из самых выдающихся украинских поэтов в Киев", - написал Гройсман.
Премьер добавил, что ситуация с Олесем снова подняла на поверхность вопрос создания в столице украинского пантеона.
Также Гройсман сообщил, что при Министерстве культуры будет создана специальная межведомственная комиссия, которая займется вопросом перезахоронений выдающихся украинцев.
3 января 2017 года сообщалось о том, что в Чехии в могиле Александра Олеся собираются похоронить другого человека, в связи с чем останки писателя и его жены были эксгумированы.
Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД неотложно вмешаться в ситуацию и связаться с родственниками писателя для выяснения возможности перезахоронения в Украине.
Позже в МИД заявили, что принимают меры для перезахоронения останков Олеся и его супруги.
Александр Олесь (настоящее имя - Александр Кандыба) - украинский писатель, поэт, драматург. Отец поэта и политического деятеля Олега Ольжича.
Умер Олесь 22 июля 1944 года в 65-летнем возрасте в эмиграции - в оккупированной нацистами Праге. Месяцем ранее его сын погиб в немецком концлагере Заксенхаузен.
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