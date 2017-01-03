За границей похоронены более 250 тысяч выдающихся украинцев

Многие из этих захоронений могут быть ликвидированы в ближайшее время

За пределами Украины находятся более 250 тысяч захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры. Об этом заявил начальник отдела учета и сохранения мест памяти Института национальной памяти Павел Подобед, сообщает пресс-служба института.

По его словам, многие из этих захоронений могут быть ликвидированы в ближайшее время.

Подобед сообщил, что в этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского современного театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдуковской; инженера-строителя Александра Ярошевского.

Глава института Владимир Вятрович считает, что Украина сама должна инициировать их возвращение на родную землю для захоронения в "Национальном пантеоне".

3 января 2017 года сообщалось о том, что в Чехии в могиле украинского писателя Александра Олеся собираются похоронить другого человека, в связи с чем останки писателя и его жены были эксгумированы.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.