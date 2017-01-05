Во Львовской галерее обнаружили пропажу 95-ти старинных изданий

Руководство Львовской галереи искусств предполагает, что старинные издания разворовывались десятилетиями

Генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении из галереи 95-ти уникальных старинных изданий. Их стоимость на черном рынке может достичь десятков миллионов долларов, сообщает издание Zaxid.net.

По словам Возняка, проверка пока коснулась только кириллических старопечатных книг.

"Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные издания на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны", - рассказал директор галереи.

Руководство галереи уже подало заявления в СБУ и полицию.

"Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", - отметил Возняк.

10 мая 2016 года старопечатный "Апостол" Ивана Федорова 1574 года исчез из отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.

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