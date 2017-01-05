Экс-директор Львовской галереи отрицает пропажу старинных изданий

Экс-директор галереи Лариса Возницкая утверждает, что прошлым летом, когда проводилась сверка, вся коллекция была на месте

Бывший директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Возницкая читает информацию о якобы пропаже 95-ти уникальных старинных изданий сфальсифицированной. Об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве, сообщает Depo.Львов.

"Как директор я считаю это сфальсифицированным нападением на доброе имя Бориса Григорьевича Возницкого (отец Возницкой, который руководил галереей около 50 лет; сейчас галерея носит его имя, - ред.) и частично на меня", - заявила Возницкая.

Она отметила, что этим делом должны заниматься правоохранительные органы, и она готова им помогать.

По ее словам, еще прошлым летом, когда проводилась сверка, вся коллекция была на месте.

Сегодня генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил об исчезновении из галереи 95-ти уникальных старинных изданий. По его словам, "все это разворовывалось десятилетиями".

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.