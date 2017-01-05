Пропажа старинных изданий во Львове: открыто производство

Директор Львовской галереи сегодня заявил о пропаже почти 100 предметов искусств. Полицией открыто уголовное производство по ч. 3 ст.191 УК

Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения более 90 уникальных старинных изданий и рукописей во Львовской национальной галереи искусств. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Правоохранители отметили, что сообщение об исчезновении старинных ценностей поступило от генерального директора Львовской галереи Тараса Возняка.

По его словам, факт отсутствия старопечатных книг и рукописей был выявлен в результате проверки. Возняк также отметил, что "очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями".

В свою очередь, экс-директор Львовской галереи Лариса Возницкая заявила, что информация о якобы пропаже 95-ти уникальных старинных изданий сфальсифицирована.

Проводится досудебное расследование.

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