Дэвид Боуи узнал о диагнозе за 3 месяца до смерти

Певец узнал о диагнозе, когда работал над видео к песне Lazarus

Британский музыкант Дэвид Боуи узнал, что болен раком в последней, терминальной стадии всего лишь за три месяца до смерти. Об этом сообщается в документальном фильме ВВС, который выйдет на экраны в субботу, передает агентство.

Фильм "Дэвид Боуи: Последние пять лет" будет показан за три дня до первой годовщины смерти певца.

В фильме содержатся кадры из мирового турне певца A Reality Tour в 2003-2004 годах, а также рассказывается о последних четырех годах жизни артиста. Это продолжение фильма 2013 года "Дэвид Боуи: Пять лет".

Певец узнал о диагнозе, когда работал над видео к песне Lazarus, рассказывает режиссер клипа Йохан Ренк.

"Я узнал позже, что в ту неделю, когда мы снимали, он и узнал, что все кончено [...], что болезнь победила", - сказал он.

Однако по мнению режиссера, эпизод, в котором Боуи лежит на больничной койке с повязкой на лице и пуговицами на месте глаз, не связан с болезнью певца.

"Для меня это больше связано с библейским аспектом, понимаете... человек, который восстанет из мертвых. Это не имело ничего общего с его болезнью", - объяснил он.

Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.

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