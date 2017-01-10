Лучшие фильмы по версии Британской киноакадемии: номинанты BAFTA

Больше всего наград могут получить мюзикл "Ла-Ла Ленд", фантастическая драма о встрече с инопланетянами "Прибытие" и триллер "Под покровом ночи"

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов своей кинопремии. Наибольшее количество номинаций досталось мюзиклу "Ла-Ла Ленд" - его создатели могут собрать урожай из 11 наград. Фантастическая драма "Прибытие" и триллер о тайнах прошлого "Под покровом ночи" ("Nocturnal Animals") претендуют на девять наград каждый.

Как сообщается на сайте премии, звание лучшего фильма будут оспаривать "Прибытие" (реж. Дени Вильнев), драма "Я, Дэниел Блэйк" (реж. Кен Лоуч), мюзикл "Ла-Ла Ленд" (реж. Дэмьен Шазелл), социальная драма "Манчестер у моря" (реж. Кеннет Лонерган), киноповесть о жизни афроамериканца "Лунный свет" (реж. Барри Дженкинс).

Отдельно будут награждены авторы работ в номинации Выдающийся британский фильм: "Американская милашка" (реж. Андреа Арнольд), "Отрицание" (реж. Мик Джексон), "Фантастические твари и где они обитают" (реж. Дэвид Йейтс), "Я, Дэниел Блэйк" (реж. Кен Лоуч), "Записки о слепоте" (Питер Миддлтон), "В тени" (реж. Бабак Анвари).

Номинация Лучший режиссер: Дени Вильнев ("Прибытие"), Кен Лоуч ("Я, Дэниел Блэйк"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Том Форд ("Под покровом ночи").

Лучший неанглоязычный фильм: "Дипан" (реж. Жак Одиар, Франция), "Джульетта" (реж. Педро Альмадовар, Испания), "Мустанг" (реж. Дениз Гамзе Эргювен, Франция-Германия-Турция), "Сын Саула" (реж. Ласло Немеш, Венгрия), "Тони Эрдманн" (реж. Марен Аде, Германия-Австрия).

Лучший анимационный фильм: "В поисках Дори", "Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Зверополис".

Лучший актер: Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Джейк Джилленхол ("Под покровом ночи"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик").

Лучшая актриса: Эми Адамс ("Прибытие"), Эмили Блант ("Девушка в поезде"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"), Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Натали Портман ("Джеки").

Лучший актер второго плана: Аарон Тейлор-Джонсон ("Под покровом ночи"), Дев Патель ("Лев"), Хью Грант ("Флоренс Фостер Дженкинс), Джефф Бриджес ("Любой ценой"/" Hell or High Water"), Махершала Али ("Лунный свет").

Лучшая актриса второго плана: Хейли Сквайрс ("Я, Дэниел Блэйк"), Мишель Уильямс ("Манчестер у моря"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Виола Дэвис ("Ограды").

Лучший режиссер: Дени Вильнев ("Прибытие"), Кен Лоуч ("Я, Дэниел Блэйк"), Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Том Форд ("Под покровом ночи"/"Nocturnal Animals").

Лучший оригинальный сценарий: "Любой ценой" ("Hell or High Water"), "Я, Дэниел Блэйк", "Ла-Ла Ленд", "Манчестер у моря", "Лунный свет".

Лучший адаптированный сценарий: "Прибытие", "По соображениям совести" ("Hacksaw Ridge"), "Скрытые фигуры", "Лев", "Под покровом ночи".

Лучшая операторская работа: "Прибытие", "Любой ценой", "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Под покровом ночи".

Всего кинопремия BAFTA вручается в 24 номинациях. Ее обладатели станут известны 12 февраля.



На минувших выходных в Лос-Анджелесе стали известны победители кинопремии Золотой глобус. А 24 января станут известны претенденты на кинопремию Оскар, церемония вручения которой состоится 26 февраля.

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