Первый в Европе подводный музей: фото

Созданием 12 инсталляций и более 300 экспонатов Museo Atlantico занимался британский скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор

В прибрежных водах острова Лансароте начал работу первый в Европе музей подводных скульптур. Об этом сообщает Naked Science.

Созданием 12 инсталляций и более 300 экспонатов Museo Atlantico занимался британский скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор. На это у него ушло три года.









Музей расположился у берегов острова Лансароте, входящего в состав Канарских островов, на глубине 12-14 метров. Его официальное открытие состоялось 10 января.





"Чтобы увидеть экспонаты музея, его посетителям будет необходимо облачиться в специальное снаряжение и спуститься под воду. А посмотреть здесь есть на что: своими произведениями художник постарался привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления, а также последствиям человеческой деятельности", - отмечается в сообщении.





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