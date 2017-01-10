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Первый в Европе подводный музей: фото

10.01.2017 17:20
Созданием 12 инсталляций и более 300 экспонатов Museo Atlantico занимался британский скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор
Первый в Европе подводный музей: фото
Фото: naked-science

В прибрежных водах острова Лансароте начал работу первый в Европе музей подводных скульптур. Об этом сообщает Naked Science.

Созданием 12 инсталляций и более 300 экспонатов Museo Atlantico занимался британский скульптор Джейсон де Кайрес Тейлор. На это у него ушло три года.

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Музей расположился у берегов острова Лансароте, входящего в состав Канарских островов, на глубине 12-14 метров. Его официальное открытие состоялось 10 января.

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"Чтобы увидеть экспонаты музея, его посетителям будет необходимо облачиться в специальное снаряжение и спуститься под воду. А посмотреть здесь есть на что: своими произведениями художник постарался привлечь внимание общественности к проблеме глобального потепления, а также последствиям человеческой деятельности", - отмечается в сообщении. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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