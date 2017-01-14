Чехия разрешила передачу Украине останков Олеся - Порошенко

Власти Чехии дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Александра Олеся. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Twitter.



"Готовим перевозку уже в ближайшее время", - написал Порошенко.

3 января 2017 года сообщалось о том, что в могиле Александра Олеся в Праге собираются похоронить другого человека, в связи с чем останки писателя и его жены были эксгумированы.

В МИД Украины заявили, что принимают меры для перезахоронения останков Олеся и его супруги.

Позже президент поручил МИД обеспечить перевозку останков писателя в Украину, на что дали согласие его потомки.

Александр Олесь (настоящее имя - Александр Кандыба) - украинский писатель, поэт, драматург. Отец поэта и политического деятеля Олега Ольжича.

Умер Олесь 22 июля 1944 года в 65-летнем возрасте в эмиграции - в оккупированной нацистами Праге. Месяцем ранее его сын погиб в немецком концлагере Заксенхаузен.

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