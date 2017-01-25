Королевская почта выпустит марки с Дэвидом Боуи

Всего будет 10 марок. Помимо альбомных обложек на них также будут фигурировать концертные снимки

Королевская почта Британии представила дизайн марок в честь умершего год назад музыканта Дэвида Боуи. На них будут изображены обложки альбомов певца. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, серия выйдет в марте.

Всего будет 10 марок. Помимо альбомных обложек Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let's Dance, Earthling и Blackstar, на них также будут фигурировать концертные снимки.

"Эта коллекция марок прославляет его уникальную фигуру и некоторые из его многочисленных образов", - говорится в пресс-релизе Королевской почты.

Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.