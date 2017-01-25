Королевская почта выпустит марки с Дэвидом Боуи
25.01.2017 21:22
Всего будет 10 марок. Помимо альбомных обложек на них также будут фигурировать концертные снимки
Фото: royalmail.com
Королевская почта Британии представила дизайн марок в честь умершего год назад музыканта Дэвида Боуи. На них будут изображены обложки альбомов певца. Об этом сообщает ВВС.
Согласно сообщению, серия выйдет в марте.
Всего будет 10 марок. Помимо альбомных обложек Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let's Dance, Earthling и Blackstar, на них также будут фигурировать концертные снимки.
"Эта коллекция марок прославляет его уникальную фигуру и некоторые из его многочисленных образов", - говорится в пресс-релизе Королевской почты.
Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.
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