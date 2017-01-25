USD:  27.49  28.00   EUR:  29.18  30.02  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Королевская почта выпустит марки с Дэвидом Боуи

25.01.2017 21:22
Всего будет 10 марок. Помимо альбомных обложек на них также будут фигурировать концертные снимки
Королевская почта выпустит марки с Дэвидом Боуи
Фото: royalmail.com

Королевская почта Британии представила дизайн марок в честь умершего год назад музыканта Дэвида Боуи. На них будут изображены обложки альбомов певца. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, серия выйдет в марте.

Всего будет 10 марок. Помимо альбомных обложек Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let's Dance, Earthling и Blackstar, на них также будут фигурировать концертные снимки.

"Эта коллекция марок прославляет его уникальную фигуру и некоторые из его многочисленных образов", - говорится в пресс-релизе Королевской почты.

Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 