Актер Джордж Клуни и его жена Амаль ждут двойню
Американский актер Джордж Клуни и его жена, британский адвокат Амаль Клуни, ждут двойню, передает Би-би-си со ссылкой на американские СМИ.
По данным ведущей телеканала CBS Джули Чен, малыши должны появиться на свет в июне. Журнал People со ссылкой на источник, близкий к звездной паре, пишет, что будущие родители очень счастливы.
Представители четы Клуни пока не прокомментировали сообщения прессы о беременности Амаль.
Слухи о том, что пара ждет пополнения, появились в январе, когда Амаль Клуни была замечена на одном из мероприятий в свободном платье, скрывающем фигуру.
Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Венеции в сентябре 2014 года.
39-летняя Амаль Клуни выступала в качестве адвоката по ряду громких судебных дел. В частности, она защищала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову.
55-летний Джордж Клуни является обладателем целого ряда престижных кинопремий. В частности, он дважды становился лауреатом премии Оскар.
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