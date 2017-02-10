Сквер в центре Варшавы назвали именем украинского поэта Стуса
Городской совет Варшавы проголосовал за предоставление имени украинского поэта Василия Стуса скверу в центре польской столицы. Об этом говорится на сайте Совета.
Сквер расположен на перекрестке Аллее Независимости и улицы Стефана Батория. Совет объясняет свое решение тем, что Стус является "украинским поэтом и оппозиционным деятелем", а также "полонофилом и спикером польско-украинского единения".
Решение вступает в силу через 14 дней после его публикации в официальном правительственном издании Мазовецкого воеводства. Процедура предоставления скверу имени Василия Стуса началась в конце 2016 года. Переименование сквера обойдется Варшаве в 2 тысячи евро.
Напомним, мэром Варшавы является представитель оппозиционной партии Гражданская платформа Ханна Гронкевич-Вальц. В то время как представители правящей в Польши партии не очень жалуют украинских деятелей.
В частности, 6 февраля 2017 года глава правящей в Польше партии Право и Справедливость Ярослав Качиньский заявил, что восхваление лидера ОУН Степана Бандеры может создать препятствия в интеграции Украины в Европу.
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