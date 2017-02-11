Стали известны еще два финалиста национального отбора Евровидения

В финал национального отбора Евровидения- 2017 прошли исполнители ILLARIA и ROZHDEN

Стали известны еще два финалиста национального отбора Евровидение-2017. Об этом сообщает tsn.ua





По результатам голосования жюри и зрителей, за возможность представлять Украину на международном песенном соревновании, которое состоится в Киеве в мае, в финале нацотбора поборются ILLARIA и ROZHDEN. ILLARIA получила семь баллов, а ROZHDEN - восемь.





После выступления ILLARIA Константин Меладзе отметил, что ее песня Thank You For My Way является одной из самых красивых на нынешнем нацотборе, а вот Джамала посоветовала доработать оперный кусок в треке.





Относительно выступления ROZHDEN, судьи были единогласны - всем понравилась песня исполнителя. Меладзе отметил, что за такими музыкантами как ROZHDEN, будущее страны. Джамала назвала песню артиста крутой. А вот Андрей Данилко отметил, что ему не хватило самого номера в выступлении ROZHDEN.





ILLARIA и ROZHDEN поборются за путевку в финал национального отбора Евровидения вместе с финалистами первого национального отбора Татьяной Решетняк и группой "Сальто назад". Финал национального отбора состоится 25 февраля.





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