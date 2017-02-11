USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Стали известны еще два финалиста национального отбора Евровидения

11.02.2017 23:58
В финал национального отбора Евровидения- 2017 прошли исполнители ILLARIA и ROZHDEN
Стали известны еще два финалиста национального отбора Евровидения
Певица Illaria (фото - illaria.ua)
Стали известны еще два финалиста национального отбора Евровидение-2017. Об этом сообщает tsn.ua.

По результатам голосования жюри и зрителей, за возможность представлять Украину на международном песенном соревновании, которое состоится в Киеве в мае, в финале нацотбора поборются ILLARIA и ROZHDEN. ILLARIA получила семь баллов, а ROZHDEN - восемь.

После выступления ILLARIA Константин Меладзе отметил, что ее песня Thank You For My Way является одной из самых красивых на нынешнем нацотборе, а вот Джамала посоветовала доработать оперный кусок в треке.

Относительно выступления ROZHDEN, судьи были единогласны - всем понравилась песня исполнителя. Меладзе отметил, что за такими музыкантами как ROZHDEN, будущее страны. Джамала назвала песню артиста крутой. А вот Андрей Данилко отметил, что ему не хватило самого номера в выступлении ROZHDEN.

ILLARIA и ROZHDEN поборются за путевку в финал национального отбора Евровидения вместе с финалистами первого национального отбора Татьяной Решетняк и группой "Сальто назад". Финал национального отбора состоится 25 февраля.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 