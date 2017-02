Стали известны еще два финалиста национального отбора Евровидения

По результатам голосования жюри и зрителей, за возможность представлять Украину на международном песенном соревновании, которое состоится в Киеве в мае, в финале нацотбора поборются ILLARIA и ROZHDEN. ILLARIA получила семь баллов, а ROZHDEN - восемь.

После выступления ILLARIA Константин Меладзе отметил, что ее песня Thank You For My Way является одной из самых красивых на нынешнем нацотборе, а вот Джамала посоветовала доработать оперный кусок в треке.