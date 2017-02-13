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Дэвид Боуи получил четыре награды Грэмми посмертно

13.02.2017 04:55
Награды получил альбом Blackstar, который вышел через несколько дней после смерти музыканта
Дэвид Боуи получил четыре награды Грэмми посмертно
Дэвид Боуи (фото - EPA)

Дэвид Боуи посмертно получил четыре музыкальных премии Грэмми, сообщает AP.

Музыкант получил награды в номинациях за лучшую рок-песню ("Blackstar"), альбом альтернативной музыки, рок -исполнение и лучший мастеринг.  

От имени Боуи на церемонии никто не выступал.

Песню Адель "Hello" признали лучшей поп-песней, а "25" - лучшим поп-альбомом. 

Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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