Дэвид Боуи получил пять наград Грэмми посмертно

Награды получил альбом Blackstar, который вышел через несколько дней после смерти музыканта

Дэвид Боуи посмертно получил пять музыкальных премии Грэмми, сообщает The Huffington Post.

Музыкант получил награды в номинациях за лучшую рок-песню ("Blackstar") и рок-исполнение, альбом альтернативной музыки, рок -исполнение и лучший мастеринг.

От имени Боуи на церемонии никто не выступал.

Песню Адель "Hello" признали лучшей поп-песней, а "25" - лучшим поп-альбомом.

Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.

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