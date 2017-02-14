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Гройсман: Проведению Евровидения в Украине ничего не угрожает

14.02.2017 13:43
Премьер заверил, что песенный конкурс будет проведен на наивысшем уровне
Гройсман: Проведению Евровидения в Украине ничего не угрожает
Владимир Гройсман

Проведению песенного конкурса Евровидение в Украине ничего не угрожает. Об этом сегодня в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы в абсолютно плановом режиме профессионально готовимся к проведению Евровидения в Украине. Евровидению в Украине абсолютно ничего не угрожает и конкурс будет проведен на наивысшем уровне", - заверил премьер.

13 февраля часть сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая занималась подготовкой к проведению песенного конкурса Евровидение-2017, заявили, что оставляют проект. Причиной такого решения, по их словам, стало то, что "у них отобрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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