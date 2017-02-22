Премьера грандиозного мюзикла "Жил-был пес ..."

Пьеса написана народным артистом Украины, поэтом Петром Магой и Владимиром Назаровым

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24 февраля состоится допремьерный показ мощного мюзикла "Жил-был пес ..." в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества.

В этом месяце для жителей и гостей Киева мы подготовили невероятное представление, созданное по мотивам любимого мультфильма детворы и взрослых "Жил-был пес". И возможно не всем известно, что снят он по мотивам украинской народной сказки "Сирко". Уже очень скоро наш театр покажет новый мюзикл композитора и режиссера Владимира Назарова "Жил-был пес ...". "Особенность этой работы заключается в том, - говорит режиссер-постановщик, - что спектакль этот адресован всем детям от трех до ста трех лет".

Пьеса написана народным артистом Украины, поэтом Петром Магой и Владимиром Назаровым по заказу нашего театра. "Из окна пахнет борщем и куском свинины, а мне снова на дождь, и яростно ломит спину!", - поет герой спектакля "Жил-был пес ..." пес Бровко. Долгие годы он верно служил Хозяину, и под старость стал недееспособен и храпел в будке, когда воры грабили хозяйское добро.

"Всю жизнь ты неплохо работал, и на старость всю карьеру испортил", - так поют в новом мюзикле "Жил-был пес ...", изгоняя из села пса, не уследив имущества хозяев. Конечно, как и в сказке Волк поможет старому псу восстановить репутацию, а тот - отблагодарит своему благодетелю!

Посмотреть замечательный мюзикл "Жил-был пес ..." смогут все желающие, купив билеты на премьеру - 24 февраля в 19.00 или 25 февраля в 12.00!

Даты премьер: 12 марта в 12:00 и 15:00; 29 марта в 12:00; 9 апреля в 12:00 и 15:00

Место: Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества

Адрес: г. Киев, ул. Межигорская, 2

Билеты: www.musictheatre.kiev.ua

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