В Нью-Йорке найден неизвестный роман Уолта Уитмена
21.02.2017 16:07
На протяжении 150 лет считалось, что автор бросил идею о написании романа, черновики его не сохранились
Фото: ЕРА
В архивах нью-йоркской газеты обнаружен роман американского поэта Уолта Уитмена "Жизнь и приключения Джека Энгла" (The Life and Adventures of Jack Engle). Об этом сообщает The Guardian.
На протяжении 150 лет считалось, что автор бросил идею о написании романа, черновики его не сохранились.
Сейчас текст выложен в свободный доступ на сайте журнала Walt Whitman Quarterly Review.
Фото: theguardian.com
Специалисты считают, что роман полностью изменит представление об авторе.
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