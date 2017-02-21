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В Нью-Йорке найден неизвестный роман Уолта Уитмена

21.02.2017 16:07
На протяжении 150 лет считалось, что автор бросил идею о написании романа, черновики его не сохранились
В Нью-Йорке найден неизвестный роман Уолта Уитмена
Фото: ЕРА

В архивах нью-йоркской газеты обнаружен роман американского поэта Уолта Уитмена "Жизнь и приключения Джека Энгла" (The Life and Adventures of Jack Engle). Об этом сообщает The Guardian.

На протяжении 150 лет считалось, что автор бросил идею о написании романа, черновики его не сохранились.

Сейчас текст выложен в свободный доступ на сайте журнала Walt Whitman Quarterly Review.


Фото: theguardian.com

Специалисты считают, что роман полностью изменит представление об авторе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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