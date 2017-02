В Нью-Йорке найден неизвестный роман Уолта Уитмена

На протяжении 150 лет считалось, что автор бросил идею о написании романа, черновики его не сохранились

В архивах нью-йоркской газеты обнаружен роман американского поэта Уолта Уитмена "Жизнь и приключения Джека Энгла" (The Life and Adventures of Jack Engle). Об этом сообщает The Guardian.

На протяжении 150 лет считалось, что автор бросил идею о написании романа, черновики его не сохранились.

Сейчас текст выложен в свободный доступ на сайте журнала Walt Whitman Quarterly Review.





Фото: theguardian.com

Специалисты считают, что роман полностью изменит представление об авторе.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.